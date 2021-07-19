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مأساة بالمغرب.. حريق يلتهم ثمانية أشخاص من أسرة واحدة

مأساة بالمغرب.. حريق يلتهم ثمانية أشخاص من أسرة واحدة
رام الله - دنيا الوطن
اهتزت منطقة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء بالمغرب، صباح اليوم الاثنين، على وقع فاجعة مصرع 8 أشخاص من أسرة واحدة حرقا داخل منزلهم.

وأفادت مصادر محلية بأن حريقا شب على مستوى منزل متواجد بدرب الفقراء الزنقة 36، كانت وراءه شمعة أتت نيرانها على البيت وما فيه.

وكتبت صحيفة (هسبريس) الإلكترونية أن الضحايا من عائلة واحدة تتشكل من سيدتين وقاصرين وأربعة رجال.

وأضافت أن الروايات المتواترة من المكان، تشير إلى أن الأب دأب على استعمال الشمع فجر كل يوم تفاديا لإنارة المنزل وإزعاج الأسرة النائمة، ما يرجح فرضية اشتعال النيران بالمنزل والتسبب في هذه الفاجعة.

واستنفر الحريق المهول والفاجعة عناصر الوقاية المدنية التي حلت في الساعة السادسة صباحا، وعملت على إخماد النيران وانتشال الجثث المحروقة.

كما حلت مختلف السلطات المحلية والأمنية بعمالة الفداء مرس السلطان بمكان الحادث، الذي ما زالت تطوقه بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

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