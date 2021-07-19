دولي

لندن: جونسون غير مصاب بـ(كورونا)

لندن: جونسون غير مصاب بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين: "إن نتائج اختبارات فيروس (كورونا) التي أجريت لجونسون جاءت سلبية ولا تظهر عليه أي أعراض".

ويخضع جونسون، الذي تلقى جرعتين من أحد لقاحات (كورونا)، للعزل في مقر إقامته حتى 26 يوليو بعد مخالطته لوزير الصحة ساجد جافيد الذي أعلن يوم السبت إصابته بالفيروس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وحث جونسون المواطنين على توخي الحذر، وقال إنه يجب عليهم عزل أنفسهم عندما يطلب منهم ذلك تزامنا مع رفع قيود كوفيد-19 في إنجلترا اعتبارا من الاثنين.

وتزامن ذلك مع إعراب عدد من خبراء الطب والفيروسات عن تحفظهم على إلغاء إجراءات الحجر في خطوة سابقة لأوانها مع زيادة الإصابات بشكل ملفت.

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