صور: بدعم من الإمارات.. الدفاع المدني بغزة يتسلم مركبة إنقاذ "سلم هيدرلويكي"











رام الله - دنيا الوطنتسلمت المديرية العامة للدفاع المدني، ظهر اليوم الإثنين، مركبة إنقاذ "سلم هيدرلويكي"، وصلت عبر معبر رفح البري، بدعم من دولة الإمارات العربية.جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، بحضور كل من اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني، ود. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزةوتستخدم مركبة "السلم الهيدروليكي" في عمليات الإنقاذ في الأماكن المرتفعة من جراء الحرائق والكوارث والحوادث المختلفة.بدوره، عبر شاهين عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتبرعها بمركبة سلم إنقاذ "هيدروليكي" للدفاع المدني.وأشار شاهين إلى ضرورة استمرار دعم وإسناد الدفاع المدني خاصة في ظل الظروف الصعبة يمر بها شعبنا في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، وفي ظل استمرار منع الاحتلال إدخال أية معدات أو مركبات للدفاع المدني.وقال شاهين إن الدفاع المدني هو جهاز خدماتي إنساني، كفلت له كافة المواثيق والأعراف الدولية حرية إدخال احتياجاته ومتطلباته التي يحتاجها في الكوارث والحروب.وجدّد مدير عام الدفاع المدني مناشدته لجميع الأطراف المعنية بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المركبات والمعدات اللازمة للإطفاء والإنقاذ، والمساهمة في إنقاذ أرواح أبناء شعبنا من جراء الحوادث والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.