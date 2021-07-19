دولي

وسط تصاعد المنحنى الوبائي.. نفتالي بينت يؤكد إلزامية قرارات حكومته بشأن مكافحة (كورونا)

وسط تصاعد المنحنى الوبائي.. نفتالي بينت يؤكد إلزامية قرارات حكومته بشأن مكافحة (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن قرارات الحكومة بشأن مكافحة (كورونا) "ليست بمثابة توصيات وإنها ملزمة" مؤكداً، أن "كل من يخرقها سيدفع ثمن فعلته".

وخصّ بينت بالذكر وجوب ارتداء الكمامات في  الأماكن المغلقة ووجوب الالتزام بالحجر الصحي، كما أنه أكد أنه اعتباراً من بعد غد سيسمح للمطعمين والمتعافين فقط او لمن لديه نتائج سلبية للفحوص بالمشاركة في مناسبات يتجمهر فيها أكثر من 100 شخص. 

وتابع بينت في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم أن سلالة دلتا من فيروس (كورونا) تتفشى بسرعة في العالم، مستذكراً أن هناك أكثر من مليون إسرائيلي لم يتلقوا التطعيم.

وأضاف: أن كل من لا يتطعم يعرض نفسه وحياة افراد عائلته وأصدقائه للخطر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

 هذا ويتصاعد المنحنى الوبائي في إسرائيل، اذ يقارب عدد حالات (كورونا) الخطيرة، 70 حالة، وفي ظل هذه المعطيات،
قد يتم خلال الفترة القريبة تشديد القيود الصحية.

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