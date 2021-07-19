فيديو.. مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

وأجبر المرابطون قوات الاحتلال والمستوطنين على الانسحاب، من المسجد، وفق ما نقلت مصادر من مدينة القدس.

وكانت مجموعات من المستوطنين، اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الاثنين الذي يوافق يوم عرفة.





وانتشرت قوات خاصة من جيش الاحتلال في باحات الأقصى وأوقفت عدداً من الشبان لتأمين اقتحام المستوطنين.





كما أطلق الاحتلال طائرة مسيرة فوق المصلى المرواني في وقت ردد فيه المرابطون والمرابطات التكبيرات في وجه الجنود والمستوطنين.



