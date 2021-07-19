الاحتلال يعتقل 4 شبان من بيت ريما شمال غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أربعة شبان من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.وذكرت مصادر محلية، أن قوة راجلة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة، واقتحمت عدة بيوت واعتقلت كلا من: كريم شاور الريماوي (34 عاما)، وطارق سامح الريماوي (27 عاما)، ومجدي منير الريماوي (33 عاما)، ومحمد شفيق الريماوي (40 عاما.)وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتادت الشبان المعتقلين بعد تكبيلهم سيرا على الأقدام لمسافة طويلة عبر الأودية والجبال المحيطة بالبلدة.