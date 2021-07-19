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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

الرئيس عباس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
هنّأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الرئيس، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى

كما تمنى عباس أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والاسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها بالازدهار والتطور، والجميع بموفور الصحة والسعادة.

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