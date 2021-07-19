الهيئة المستقلة: الموقوفون على خلفية حادثة "نزار بنات" يتواجدون بالسجن العسكري في أريحا

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، عمار الدويك، اليوم الإثنين: إن اثنين من محامي الهيئة زارا، أمس الأحد، الموقوفين على خلفية قضية المرحوم نزار بنات في سجن أريحا العسكري، للاطلاع على سير اجراءات التحقيق وظروف توقيفهم.وذكر الدويك، إن محاميي الهيئة التقيا جميع الموقوفين بالقضية وعددهم 14 موقوفا، وتمت الزيارة بالتنسيق مع النيابة العسكرية، علما أن الهيئة تقوم بزيارات اعتيادية لكل الموقوفين.وردا على سؤال بشأن ظروف توقيفهم، قال الدويك "ما رأيناه، إنهم موجودون في السجن العسكري، وتطبق عليهم الإجراءات والمعاملة المتبعة مع باقي الموقوفين".وأضاف دويك: للهيئة هدفان من الزيارة، أولا: الاطلاع على ظروف توقيفهم والاجراءات القانونية المتخذة بحقهم، وانهم يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها باقي المحتجزين، والتي كفلها القانون، وثانيا: في إطار متابعتنا لما تقوم به النيابة العسكرية من تحقيقات وإجراءات في قضية المرحوم نزار بنات.بدوره، قال المفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني، اللواء طلال دويكات، اليوم الإثنين، إن زيارة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان للموقوفين بقضية المرحوم نزار بنات تأتي في إطار الاطمئنان على سير الاجراءات القضائية في القضية.وقال دويكات: "زيارة الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان للسجن العسكري في أريحا، أمس الأحد، تأتي في إطار الاطمئنان على سير الاجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الموقوفين بقضية المرحوم نزار بنات، ومعرفة أين وصلت الأمور والتحقيقات، حتى تصل الاجراءات في نهاية المطاف إلى إصدار لوائح اتهام بحق كل من تثبت إدانته، وإجراء محاكمة عادلة تحت مظلة القانون الفلسطيني".وأضاف دويكات إن "هذه الزيارة تأتي أيضا، في إطار التزام القضاء العسكري بمواصلة الاجراءات القضائية بشكل نزيه وشفاف وعادل، وأنه لا يوجد تحفظ على كشف الحقائق وتطبيق المقتضى القانوني".