دولي

إثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

إثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إثيوبية اكتمال الملء الثاني لسد النهضة سيتم في غضون دقائق، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، وبحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية التي تديرها الدولة، فإن المرحلة الثانية  من  ملء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ستكتمل في غضون دقائق.

وتصل تكلفة سد النهضة ما يقرب من 4 مليارات دولارات في الوقت الذى ارتفعت فيه معدل المخاوف من نقص المياه، بشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.

وكانت إثيوبيا أخطرت مصر في 5 يونيو الماضي رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقا صريحا خطيرا لاتفاق المبادئء، والقوانين والأعراف الدولية.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، أوضحت أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة".

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