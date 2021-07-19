الطيبي يرد على بينت: المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين فقط

رام الله - دنيا الوطنقال عضو الكنيست الإسرائيلي عن "القائمة العربية المشتركة" أحمد الطيبي: إن "المسجد الأقصى والباحة حوله، مكان مقدس للمسلمين فقط".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت قال فيها "إنه يجب الحفاظ على حرية العبادة لدى اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى".وبحسب قناة (كان)، انتقد الطيبي بشدة طريقة تصرف الشرطة الإسرائيلية في القدس، مضيفًا أن عناصرها ضربوا المصلين بقساوة وأبعدوهم من باحة المسجد لإفساح المجال أمام اقتحامات المستوطنين خلال ذكرى ما يسمى خراب الهيكل أمس الأحد.وأشار الطيبي إلى أن هذه المسألة لم تُثِر أزمة ائتلافية، واضعًا علامة استفهام على موقف "القائمة العربية الموحدة" و"ميرتس" منها.وتعقيبًا على أقوال الطيبي، اعتبر عضو الكنيست عن حزب "الليكود" أوفير اكونيس أن الحكومة الجديدة تعتمد سياسة الرضوخ والخضوع.وأضاف أكونيس أن ما يحدث الآن هو ما اختارته الحكومة التي شكلها بينت بدعم الموحدة والمشتركة أيضًا.ومن جهتها نقلت "القائمة العربية الموحدة" رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية تُطالب فيها بكبح جماح الشرطة داخل المسجد الأقصى.