بايدن يستقبل العاهل الأردني اليوم في البيت الأبيض

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، انّ يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن العاهل الأردني الملك عبد الله، اليوم الإثنين، وذلك في أول لقاء من بين ثلاثة اجتماعات مباشرة للرئيس الأمريكي مع زعماء من الشرق الأوسط.وسيكون الاجتماع أول لقاء للعاهل الأردني بالرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي منذ وصول بايدن للسلطة في يناير كانون الثاني.وسيحضر الملك عبد الله أيضاً إفطار عمل مع نائبة الرئيس كاملا هاريس بمقر إقامتها يوم الثلاثاء يعقبه اجتماع بوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية.يُشار إلى أنّ الملك عبد الله هو أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ وصول بايدن للسلطة يعقبه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 تموز/ يوليو.