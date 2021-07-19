شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" توجه رسالة تضامن للأمين العام للحزب الشيوعي الكوبي

"الديمقراطية" توجه رسالة تضامن للأمين العام للحزب الشيوعي الكوبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، رسالة تضامن للأمين العام للحزب الشيوعي الكوبي، ميغيل دياز كانيل، رئيس مجلس الدولة والوزراء لجمهورية كوبا.

وفيما يلي نص الرسالة:

أتقدم منكم باسمي، وقيادة ومناضلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني، بالتحية والتقدير لكم ولكوبا ولشعبها وقيادتها. لنعرب لكم عن تضامننا الكامل وإدانتنا لكل الاستفزازات والتدخلات العدوانية التي تقوم بها الادارة الأميركية من خلال التحريض المستمر لقلة من أبناء كوبا للقيام بعمليات تخريبية مدفوعة الأجر لزعزعة الاستقرار في جزيرة الحرية، ومحاولة النيل منها ومن مواقفها المبدئية والثابتة في دعم واسناد البلدان والشعوب التي تناضل من اجل استقلالها وحريتها.

ان التدخلات العدوانية الأميريكية  في شؤون بلد مثل كوبا ذات سيادة واستقلال يعد جريمة بحق كل القوانين الدولية والأممية التي تنص على عدم التدخل في شؤون البلدان الداخلية، لقد تناوبت الادارات الاميركية المتعاقبة في فرض وتشديد الحصار على الشعب الكوبي لأكثر من ستة عقود، رغم القرارات الأممية  بشبه اجماع على رفع هذا الحصار الجائر الذي ينال من حياة الشعب الكوبي في كل الميادين. رغم ذلك بقيت كوبا صامدة في وجه هذا الحصار المجرم.

الرفيق العزيز؛

نحن في الجبهة الديمقراطية وأبناء الشعب الفلسطيني كوننا جزء من الحركية الثورية العالمية التي تستهدفها الادارات الاميركية بسياساتها العدوانية المتلاحقة من خلال وقوفها الى الكيان العنصري الصهيوني للنيل من حقوق شعبنا الوطنية، نقف بثبات الى جانبكم في مواجهة هذه السياسيات والتدخلات المستمرة.

نؤكد لكم مرة أخرى على وقوفنا وتضامننا مع كوبا وشعبها وقيادتها من موقع النضال المشترك.

عاشت العلاقة النضالية والكفاحية بين شعبينا وحزبينا

والنصر للشعوب المناضلة

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