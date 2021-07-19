شؤون فلسطينية

حماس تهنئ الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بعيد الأضحى

حماس تهنئ الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بعيد الأضحى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجهت الحركة في بيان لها بهذه المناسبة، التحية لشعبنا الفلسطيني المجاهد، والمرابطين والمرابطات على بوابات وفي ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأهلنا في القدس الأبطال وشبابها ورجالها وحرائرها، وإلى أهلنا الصامدين في قطاع غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 48، وإلى أهلنا في اللجوء والشتات، المتمسكين بحقهم في التحرير والعودة.

كما أبرقت بالتحية الخالدة إلى رجال المقاومة البواسل الأبطال المدافعين عن حقوق شعبهم ومقدساتهم، كما تؤكد الحركة عهدها مع شعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس، ومع الشهداء والأسرى والجرحى وتضحياتهم في المضي قدماً على طريق الجهاد والمقاومة، والتمسك بهذا الحق سبيلاً وحيداً لتحرير الأرض والمقدسات.

وعدت حماس أبناء شعبنا إلى استثمار هذه المناسبة بالتكافل والتراحم وزيارة الأرحام وأسر الشهداء والأسرى والجرحى وأصحاب البيوت والمحال المدمرة لمؤازرتهم وتعزيز صمودهم والتخفيف من آلامهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

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