المطران حنا: نرفض الاقتحامات التي يتعرض لها الأقصى وهدفها جعل الصراع دينياً



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "اننا كمسيحيين فلسطينيين لا يمكننا ان نقبل بأي شكل من الاشكال أي تعد على المقدسات والاوقاف في المدينة المقدسة ، وكما نرفض التعدي على مقدساتنا واوقافنا ورموزنا الدينية المسيحية هكذا نحن أيضا نرفض الاقتحامات الاستفزازية التي يتعرض لها المسجد الأقصى".



وتابع: "يبدو أن السلطات الاحتلالية تسعى لجعل الصراع صراعا دينيا من خلال تكريس ثقافة الكراهية والبغضاء والحقد والعنصرية وهذه ظاهرة خطيرة لا يمكن القبول بها بأي شكل من الاشكال".



وشدد على أن قضية القدس ليست صراعا دينيا بل هي صراع يستغل فيه الدين لأغراض سياسية وما يحدث في المسجد الأقصى من اقتحامات انما هو عمل خطير وجب رفضه واستنكاره من قبل كافة أولئك الذين يتحدثون عن العدالة ويدافعون عن حقوق الانسان في عالمنا.



وأعرب المطران حنا عن أمنيته بأن تكون هنالك مواقف واضحة من الدول العربية الشقيقة ومن المنظمات الأممية والحقوقية فلا يجوز ان يترك المقدسيون لوحدهم فريسة للمستوطنين الذين يجولون ويصولون داخل البلدة القديمة وهم يتوعدون ويشتمون ويستفزون المقدسيين ويقتحمون مقدساتهم .

رام الله - دنيا الوطنأعرب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، عن شجبه واستنكاره ورفضه للاقتحامات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون داخل القدس وفي باحات المسجد الأقصى، وذلك بشكل مستفز ومرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا.