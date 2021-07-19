إصابة أربعة مستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة في القدس وبيت لحم

وذكر موقع (0404) الإسرائيلي، أن ثلاثة مستوطنين أصيبوا بعد رشق سيارتهم بالحجارة بالقرب من باب العامود في القدس المحتلة.



ونقل المستوطنون المصابون إلى مستشفى هداسا للعلاج.



كما أصيب مستوطن رابع إثر رشق سيارته بالحجارة خلال مرورها في بلدة الطور بالقدس المحتلة.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الحجارة التي ألقاها شبان فلسطينيون تسببت بتحطيم زجاج سيارة المستوطن وإصابته بجراح.



وبالتزامن مع ذلك تمكن شبان فلسطينيون من استهداف مركبات المستوطنين على طريق (375) الاستيطاني بالزجاجات الحارقة.



وذكرت مصادر محلية أن استهداف سيارا المستوطنين جرى بالقرب من حوسان غرب بيت لحم حيث اشتعلت النار على جانب الطريق ما استدعى تدخل طواقم الإطفاء التابعة للاحتلال لإخمادها.



رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء الأحد أربعة مستوطنين بعد استهداف سياراتهم بالحجارة في القدس المحتلة، فيما تمكن شبان من القاء زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين غرب بيت لحم.