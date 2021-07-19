شؤون فلسطينية

الهباش: تصريحات بينت تشجع الإرهاب الإسرائيلي والمسجد الأقصى ملك للمسلمين فقط

الهباش: تصريحات بينت تشجع الإرهاب الإسرائيلي والمسجد الأقصى ملك للمسلمين فقط
اعتقال مرابطة في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قال د. محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ان تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت حول حرية العبادة للمسلمين واليهود في الحرم القدسي الشريف بحسب زعمه تشجع الإرهاب
الإسرائيلي الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.

ووصف هذه التصريحات بـ "العدوانية والاستفزازية وتشكل غطاءً سياسياً لجرائم المستوطنين وشرطة الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص".

وطالب الهباش في بيان صحفي المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وحائط البراق الذي هو وقف إسلامي خالص كما جاء في شريعة الإسلام وسورة الإسراء وبحسب القوانين الدولية .

وأضاف الهباش: نؤكد مرة أخرى أن المسجد الأقصى بكل ساحاته البالغة 141 دونم حق حصري للمسلمين وليس لأحد غيرهم الحق في أداء أية شعائر دينية في أي شبر فيه.

وأكد قاضي القضاة أننا سوف ندافع عن قدسنا وأقصانا وسنحميه بكل ما أوتينا من إمكانات ونحذر من عواقب السياسات الاستعمارية المجنونة التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه الإرهابيون، مضيفاً : لن نسمح بتغيير الوضع التاريخي في الأقصى مهما كانت الظروف .

وحمل الهباش الاحتلال مسؤولية النتائج المترتبة على استفزازاته وعدوانيته المستمرة بحق المسجد الأقصى والمرابطين فيه، مطالباً الجميع التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

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