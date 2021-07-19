إسرائيل ترد على اتهامات تورطها بأزمة سد النهضة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت السفارة الإسرائيلية في القاهرة بيانًا للرد على حقيقة تورط تل أبيب في أزمة سد النهضة، وأوضحت السفارة في بيان لها أن أزمة سد النهضة عار تمامًا عن الصحة، ولًا أساس له.وفي تدوينة لها عبر موقع (تويتر)، أعربت فيه السفارة الإسرائيلية عن احترامها للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له".وأضافت: "إسرائيل حكومة وشعبا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤخرا".وختم السفارة بالقول: "نعود لنؤكد أن إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.. بل تشدد دولة إسرائيل على أنه لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائما على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".