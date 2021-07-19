دولي

إنجلترا ترفع قيود (كورونا) وتبدأ يوم الحرية

إنجلترا ترفع قيود (كورونا) وتبدأ يوم الحرية
رام الله - دنيا الوطن
رفعت إنجلترا تقريباً كلّ القيود الصحّية المرتبطة بـ (كوفيد-19) اليوم الاثنين الذي أُطلِقت عليه تسمية "يوم الحرّية"، وذلك على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات الذي يثير قلق كثير من العلماء والمسؤولين السياسيين.

واعتباراً من منتصف الليل في إنجلترا (23,00 بتوقيت غرينتش)، ستفتح قاعات الحفلات والملاعب بكامل طاقتها، وستكون الملاهي الليلية قادرة مرة أخرى على استقبال الزبائن وسترفع القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع. وسيوضع حد لإلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل المشترك والمتاجر.

وقد أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 48161 إصابة يومية جديدة بكوفيد-19 و25 وفاة لمرضى في غضون 28 يوما من ثبوت إصابتهم.

والرقمان أقل بشكل طفيف عن السبت الذي جرى فيه تسجيل 54674 إصابة و41 وفاة.

وكان قد حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البريطانيين على توخي الحذر، وقال إنه يجب عليهم عزل أنفسهم عندما يُطلب منهم القيام بذلك، تزامنا مع رفع قيود كوفيد-19.

وأضاف جونسون، الذي يخضع لعزل ذاتي أُعلن في وقت سابق الأحد، في تسجيل مصور "من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، توخّوا الحذر".

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