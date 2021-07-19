الرئيس عباس يهنئ نظيره النيكاراغوي بالذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الشعبية

رام الله - دنيا الوطنهنّأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل اورتيغا سافيدرا، ونائبته السيدة روساريو موريلو، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الشعبية الساندينية المجيدة.وأعرب الرئيس عباس في هذه المناسبة عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والاحترام، وعن حرصه على تعزيزها لما فيه خير ومنفعة الشعبين والبلدين الصديقين، وعن تقديره الكبير لمواقف نيكاراغوا التضامنية والداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، وصولا لإنهاء الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا، ونيل شعبنا لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.