أكبر مستشفيات إسرائيل تتعرض لهجوم إلكتروني

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (واللا) أن هجوما سيبرانيا استهدف خوادم شركة "Piont" مطورة أنظمة المعلومات، ومن بين المواقع التي تم اختراقها مواقع تابعة لأكبر مستشفيات إسرائيل.وقال الموقع: إن الهجوم الإلكتروني، استهدف مواقع مستشفيات "رامبام" في حيفا، و"هداسا- عين كارم، و"هداسا- جبل المشارف" في القدس المحتلة، وموقعي "سونول (شبكة محطات وقود)" و"آي ديجيتال".وذكر أن "أصل الهجوم غير واضح على وجه اليقين"، مشيرا إلى أنه "شركة Piont تعمل مع خبراء الإنترنت على استعادة البيانات من أجل إعادة الخوادم إلى العمل، وتقدير مدى الضرر"، كما أنها تعمل بتعاون كامل مع منظومة السايبر الإسرائيلية، لاحتواء الاختراق".بدوره، رد مستشفى رامبام بأنه "لم يلحق بالمستشفى أي ضرر". كما أوضح مستشفى أسوتا أن الموقع المتضرر هو موقع تسويقي وأنه لا يوجد خوف من تسرب المعلومات الطبية.