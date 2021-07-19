شؤون فلسطينية

الطقس في يوم عرفة: أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق الفلسطينية

الطقس في يوم عرفة: أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الاثنين، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد وذروة الموجة الحارة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو حارا نسبياً قي معظم المناطق حاراً في الأغوار، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد مع تراجع في حدتها وانخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على البلاد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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