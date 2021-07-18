شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنة من باب العامود وفتى من الطور

قوات الاحتلال تعتقل مواطنة من باب العامود وفتى من الطور
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنة أثناء تواجدها في منطقة باب العامود، وفتى من بلدة الطور قرب مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة بعد الاعتداء عليها بالقرب من منطقة باب العامود تزامنا مع قمع قوات الاحتلال للشبان المتواجدين في المكان.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية تجاه الشبان خلال المواجهات التي اندلعت في باب العامود.

وردد الشبان هتافات وطنية وأخرى تمجد الشهداء كالفدائي مصباح أبو صبيح.

كذلك اعتقلت قوة احتلالية خاصة من المستعربين الفتى عدنان أبو الهوى من قرية الطور بالقدس المحتلة واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وذكر المحامي خالد زبارقة أن الاحتلال اعتقل منذ صباح اليوم الأحد نحو 30 مواطناً ومواطنة من أبناء القدس والداخل المحتل خلال تواجدهم في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.

وأوضح أن المعتقلين محتجزون في مركز القشلة حيث جرى إبعاد عدد منهم عن الأقصى والإفراج عن آخرين بكفالة مالية.

وسبق أن اقتحم مئات المستوطنين، منذ ساعات صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك لإحياء ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وجاء الاقتحام انطلاقا من باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة من المستوطنين الذين تجولوا في باحاته بشكل استفزازي، بقيادة المتطرفين "ايهودا غليك" و"بن حيفر".

أخبار ذات صلة

سفارة فلسطين بالقاهرة: عودة المواطنين العالقين بمصر إلى قطاع غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: عودة المواطنين العالقين بمصر إلى قطاع غزة

القدس: محكمة الاحتلال تسمح باستئناف أعمال تهويد المقبرة اليوسفية

القدس: محكمة الاحتلال تسمح باستئناف أعمال تهويد المقبرة اليوسفية

جبهة النضال تدعو للوحدة الوطنية والشراكة السياسية واعتماد برنامج وطني شامل

جبهة النضال تدعو للوحدة الوطنية والشراكة السياسية واعتماد برنامج وطني شامل

عليان: حرب طاحنة تمارسها حكومة الاحتلال من خلال فرض السيادة على المقدسات الفلسطينية

عليان: حرب طاحنة تمارسها حكومة الاحتلال من خلال فرض السيادة على المقدسات الفلسطينية

وزارة الثقافة الفلسطينية تكرم الاعلامي زاهي وهبي

وزارة الثقافة الفلسطينية تكرم الاعلامي زاهي وهبي

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بتل الرميدة وسط الخليل

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بتل الرميدة وسط الخليل

الرئاسة: تصريحات بينيت حول &#34;الأقصى&#34; تدفع نحو صراع ديني خطير

الرئاسة: تصريحات بينيت حول "الأقصى" تدفع نحو صراع ديني خطير

ثيوفيلوس: الاعتداء على الأقصى والمصلين انتهاك صارخ لحق ممارسة حرية العبادة

ثيوفيلوس: الاعتداء على الأقصى والمصلين انتهاك صارخ لحق ممارسة حرية العبادة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنة من باب العامود وفتى من الطور

قوات الاحتلال تعتقل مواطنة من باب العامود وفتى من الطور

القدس: محكمة الاحتلال تسمح باستئناف أعمال تهويد المقبرة اليوسفية

القدس: محكمة الاحتلال تسمح باستئناف أعمال تهويد المقبرة اليوسفية

جبهة النضال تدعو للوحدة الوطنية والشراكة السياسية واعتماد برنامج وطني شامل

جبهة النضال تدعو للوحدة الوطنية والشراكة السياسية واعتماد برنامج وطني شامل

عليان: حرب طاحنة تمارسها حكومة الاحتلال من خلال فرض السيادة على المقدسات الفلسطينية

عليان: حرب طاحنة تمارسها حكومة الاحتلال من خلال فرض السيادة على المقدسات الفلسطينية

وزارة الثقافة الفلسطينية تكرم الاعلامي زاهي وهبي

وزارة الثقافة الفلسطينية تكرم الاعلامي زاهي وهبي

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بتل الرميدة وسط الخليل

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بتل الرميدة وسط الخليل

ثيوفيلوس: الاعتداء على الأقصى والمصلين انتهاك صارخ لحق ممارسة حرية العبادة

ثيوفيلوس: الاعتداء على الأقصى والمصلين انتهاك صارخ لحق ممارسة حرية العبادة

الأوقاف: موعد لإقامة صلاة عيد الأضحى الساعة (6:20) صباحاً

الأوقاف: موعد لإقامة صلاة عيد الأضحى الساعة (6:20) صباحاً

منوعات

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني &#34;الفار لعب في عبي&#34;

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني "الفار لعب في عبي"

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

دلال عبدالعزيز لسمير غانم &#34;خليه يشد حيله&#34;.. بالتفاصيل المؤثرة

دلال عبدالعزيز لسمير غانم "خليه يشد حيله".. بالتفاصيل المؤثرة

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

عربي

السعودية: انخفاض إصابات ووفيات (كورونا) خلال آخر 24 ساعة

السعودية: انخفاض إصابات ووفيات (كورونا) خلال آخر 24 ساعة

ليبيا.. تسجيل4061 إصابة و28 وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

ليبيا.. تسجيل4061 إصابة و28 وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد