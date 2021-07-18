شؤون فلسطينية

القدس: محكمة الاحتلال تسمح باستئناف أعمال تهويد المقبرة اليوسفية

القدس: محكمة الاحتلال تسمح باستئناف أعمال تهويد المقبرة اليوسفية
رام الله - دنيا الوطن
استجاب ما يسمى بقاضي محكمة الصلح الإسرائيلية لطلب بلدية الاحتلال في القدس وما تعرف بسلطة الطبيعة استئناف أعمال التجريف في أرض مقبرة اليوسفية في المدينة المقدسة.

وأفاد المحامي المقدسي حمزة قطينة أن قرار المحكمة يشمل كذلك السماح بتحويل قطعة الأرض إلى حديقة عامة من أجل ضمان منع المسلمين من استحداث قبور جديدة فيها.

وقال قطينة إن هذا القرار جاء تزامنا مع الهجمة الشرسة على المقدّسات والمقدسيين متجاهلاً وجود عشرات القبور في المقبرة بما في ذلك صرح الشهداء الأردنيين والعرب في نكبة ١٩٦٧، ومتجاهلاً حرمة المقابر ومشاعر المسلمين تجاه تهويد مقابرهم.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت سور المقبرة والدرج في المدخل المؤدي إليها مطلع شهر كانون الأول /2020 الماضي، وواصلت بعدها أعمال الحفر والتجريف في مقبرة الشهداء، والتي تضم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني، وذلك لصالح "مسار الحديقة التوراتية".

وتقع مقبرة اليوسفية شمال مقبرة باب الرحمة وبمحاذاة سور القدس الشرقي، وتتعرض منذ سنوات إلى هجمة "إسرائيلية" وحفريات، وصلت إلى مداميك أثرية قريبة من عتبة باب الأسباط.

وفي إطار ذلك هدمت قوات الاحتلال سور المقبرة الملاصق لباب الأسباط وأزالت درجها الأثري أيضا إضافة إلى الدرج المؤدي إلى امتدادها من مقبرة الشهداء، تنفيذا لمجموعة مخططات إسرائيلية متداخلة، أعدت منذ فترة طويلة.

وفي عام 2014 منع الاحتلال الدفن في جزئها الشمالي وأقدم على إزالة عشرين قبرا تعود إلى جنود أردنيين استشهدوا عام 1967 فيما يعرف بمقبرة الشهداء ونصب الجندي المجهول.

وتعتبر أحد أهم وأبرز المقابر الإسلامية في مدينة القدس، حيث تعج برفات عموم أهل المدينة المقدسة وكبار العلماء والصالحين والمجاهدين، إلى جانب مئات الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى هذه الأرض الطيبة منذ بداية الفتح العمري.

وتعمل بلدية الاحتلال منذ فترة طويلة على محاصرة المقبرة وإحاطتها بالمشاريع التهويدية والمسارات والحدائق التلمودية على امتداد السور الشرقي لمدينة القدس وبمحاذاة المقبرة بهدف إخفاء معالم الممرات والمواقع التاريخية الأصيلة المحيطة بالمقبرة.

ويحاول الاحتلال فرض تغييرات جذرية على معالم المدينة المقدسة، كسياسة احتلالية تواجه الفلسطينيين لتنفيذ مخططات الضم والتهويد.

أخبار ذات صلة

جبهة النضال تدعو للوحدة الوطنية والشراكة السياسية واعتماد برنامج وطني شامل

جبهة النضال تدعو للوحدة الوطنية والشراكة السياسية واعتماد برنامج وطني شامل

عليان: حرب طاحنة تمارسها حكومة الاحتلال من خلال فرض السيادة على المقدسات الفلسطينية

عليان: حرب طاحنة تمارسها حكومة الاحتلال من خلال فرض السيادة على المقدسات الفلسطينية

وزارة الثقافة الفلسطينية تكرم الاعلامي زاهي وهبي

وزارة الثقافة الفلسطينية تكرم الاعلامي زاهي وهبي

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بتل الرميدة وسط الخليل

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بتل الرميدة وسط الخليل

الرئاسة: تصريحات بينيت حول &#34;الأقصى&#34; تدفع نحو صراع ديني خطير

الرئاسة: تصريحات بينيت حول "الأقصى" تدفع نحو صراع ديني خطير

ثيوفيلوس: الاعتداء على الأقصى والمصلين انتهاك صارخ لحق ممارسة حرية العبادة

ثيوفيلوس: الاعتداء على الأقصى والمصلين انتهاك صارخ لحق ممارسة حرية العبادة

الأوقاف: موعد لإقامة صلاة عيد الأضحى الساعة (6:20) صباحاً

الأوقاف: موعد لإقامة صلاة عيد الأضحى الساعة (6:20) صباحاً

مركز فلسطين: ظروف قاسية يعانيها الاسرى جراء موجه الحر

مركز فلسطين: ظروف قاسية يعانيها الاسرى جراء موجه الحر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: محكمة الاحتلال تسمح باستئناف أعمال تهويد المقبرة اليوسفية

القدس: محكمة الاحتلال تسمح باستئناف أعمال تهويد المقبرة اليوسفية

جبهة النضال تدعو للوحدة الوطنية والشراكة السياسية واعتماد برنامج وطني شامل

جبهة النضال تدعو للوحدة الوطنية والشراكة السياسية واعتماد برنامج وطني شامل

عليان: حرب طاحنة تمارسها حكومة الاحتلال من خلال فرض السيادة على المقدسات الفلسطينية

عليان: حرب طاحنة تمارسها حكومة الاحتلال من خلال فرض السيادة على المقدسات الفلسطينية

وزارة الثقافة الفلسطينية تكرم الاعلامي زاهي وهبي

وزارة الثقافة الفلسطينية تكرم الاعلامي زاهي وهبي

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بتل الرميدة وسط الخليل

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بتل الرميدة وسط الخليل

ثيوفيلوس: الاعتداء على الأقصى والمصلين انتهاك صارخ لحق ممارسة حرية العبادة

ثيوفيلوس: الاعتداء على الأقصى والمصلين انتهاك صارخ لحق ممارسة حرية العبادة

الأوقاف: موعد لإقامة صلاة عيد الأضحى الساعة (6:20) صباحاً

الأوقاف: موعد لإقامة صلاة عيد الأضحى الساعة (6:20) صباحاً

مركز فلسطين: ظروف قاسية يعانيها الاسرى جراء موجه الحر

مركز فلسطين: ظروف قاسية يعانيها الاسرى جراء موجه الحر

منوعات

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني &#34;الفار لعب في عبي&#34;

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني "الفار لعب في عبي"

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

دلال عبدالعزيز لسمير غانم &#34;خليه يشد حيله&#34;.. بالتفاصيل المؤثرة

دلال عبدالعزيز لسمير غانم "خليه يشد حيله".. بالتفاصيل المؤثرة

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

عربي

السعودية: انخفاض إصابات ووفيات (كورونا) خلال آخر 24 ساعة

السعودية: انخفاض إصابات ووفيات (كورونا) خلال آخر 24 ساعة

ليبيا.. تسجيل4061 إصابة و28 وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

ليبيا.. تسجيل4061 إصابة و28 وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد