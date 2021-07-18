الاحتلال يستولي على "حفار" جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على "حفّار" أثناء عمله باستصلاح أراض زراعية جنوب الخليل.وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال استولت على "حفار" يعود للمواطن نادر عرفات الرجبي، أثناء عمله في استصلاح أرض للمواطن أكرم ابو سنية في منطقة بيرين جنوب الخليل، بحجة أن المنطقة مصنفة (ج).وكانت قوات الاحتلال داهمت أمس قرية بيرين، ومنعت المواطن موسى مخامرة وعددا من العمال من إقامة جدار استنادي في محيط أرضه التي تبلغ مساحتها 6 دونمات، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.وتتعمد قوات الاحتلال والمستوطنون التضييق على أهالي بيرين بهدف حملهم على الرحيل منها، لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي القرية.وتتعرض خربة بيرين بشكل مستمر لمحاولة مستوطنين تحت حماية سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضيها بهدف إقامة بؤرة استيطانية عليها.وتنطلق أغلب الاعتداءات من قبل مستوطني "كريات أربع" شرق الخليل الذين حاولوا أكثر من مرة نصب خيام في أرض بمنطقة خلايل المغربي، في قرية بيرين لمواطنين من عائلتي ناصر الدين وغيث.وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.