بحر يدين جرائم الاحتلال بالقدس والأقصى ويدعو لشد الرحال نصرة لأهلها

رام الله - دنيا الوطناستنكر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الأقصى المبارك، محذراً من مغبة استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى، واعتداء الاحتلال على المصلين والمرابطين فيه.وأدان د. بحر في بيان صحفي دعوات المستوطنين اقتحام الأقصى المبارك، وتسهيل شرطة وجنود الاحتلال ذلك من خلال منع المصلين من الوصول للأقصى والاعتداء على المرابطين من خلال اطلاق قنابل الغاز واستخدام الأعيرة المغلفة بالمطاط.وحذر د. بحر من مغبة مضي الاحتلال بعنجهيته وهمجيته، وأن ذلك سيؤدي لتفجير المنطقة برمتها، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لم ولن يقبل أن يستفرد الاحتلال بالقدس وأهلها.وناشد د. بحر المقدسيين للصمود والثبات في وجه مخططات الاحتلال ومستوطنيه، مطالباً بتوفير الدعم لهم والاسناد خاصة من أهالي الضفة الغربية وفلسطيني الأراضي المحتلة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أثبت دوماً أن القدس هي البوصلة وأن الكل ينتفض من أجلها.ودعا د. بحر إلى توحيد الجهود الفلسطينية دفاعاً عن القدس والأقصى، وإيجاد استراتيجية وطنية للدفاع عن القدس والأقصى وحمايتها من جرائم الاحتلال، وكشف الوجه القبيح له ومحاكمته.وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والحرة العمل على تجريم الاحتلال ودفع حكوماتها للتنديد بجرائم الاحتلال المخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية، واطلاق حملة لعزله دولياً.