سلطة النقد تطلع على التجربة الأردنية بمجال تعزيز التكنولوجيا المالية

رام الله - دنيا الوطنفي إطار التعاون المشترك بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني، قام وفد من موظفي سلطة النقد الفلسطينية بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 4 – 8/07/2021، بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية ودور البنك المركزي في تعزيز ودعم قطاع وبيئة التكنولوجيا المالية (Fintech Ecosystem) والخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services) والشمول المالي والاطلاع على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تعزيز البنية التحتية لنظم الدفع ((Payment Services Infrastructure.وكان في استقبالهم المدير التنفيذي لدائرة أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية والاشتمال المالي في البنك المركزي الأردني السيد سمير قزعة، مرحباً بالوفد ومشدداً على أهمية الزيارة في تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين. كما وتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للوفد المشارك شملت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص JoPACC والبنوك والشركات ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع في الأردن، للاطلاع على تجربتهم والاستفادة منها بما يتوافق ويخدم أهداف ورؤية سلطة النقد في مجال دعم وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، وتعزيز التحول الرقمي في فلسطين.من جانبه أعرب الوفد المشارك عن سعادته بهذه الزيارة مشيدين بجهود البنك المركزي الأردني في تطوير القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على سلامته واستقراره، وخصوصاً في مجال التحول الرقمي للبنوك والمبادرات في مجال تطوير قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) وآليات الرقابة والإشراف على شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بما يعزز خدمات الدفع والتقاص.جدير بالذكر أن سلطة النقد الفلسطينية تسعى بشكل حثيث لتعزيز الشمول المالي من خلال تطوير التقنيات المالية والبنية التحتية لأنظمة الدفع في فلسطين وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بالإضافة إلى دعم الرياديين وأصحاب الأفكار الابتكارية والشركات الناشئة.