نقابة المهندسين الأردنية: الاحتلال يمارس جرائم ضد الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنأكدت نقابة المهندسين الأردنية اليوم الأحد، أنها تابعت ما قامت به مجموعات من المستوطنين بشأن اقتحامات للمسجد الأقصى احياء لذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، وما تبعه من إغلاق لباب المغاربة، ومنع المصلين من الدخول إليه تحت حماية قوات الاحتلال.وقالت النقابة في بيان لها، إن "الاعتداءات المتكررة على المرابطين والمصلين داخل اسوار المسجد الأقصى بالضرب او الدفع او التهجم عليهم تعتبر جريمة نكراء بشعة تخالف كل القيم والاتفاقيات والمعايير الدولية، بل وتتعدى ذلك لتشكل إرهابا ممنهجا سيتصدى له ابطال المقاومة بكل أنواع الثبات والصمود"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشارت إلى أنه "لا زالت قوات الاحتلال تطغى وتتمادى على المصلين".وطالبت نقابة المهندسين الحكومة بتصعيد موقفها ضد سياسات إسرائيل بطرد السفير الإسرائيلي من المملكة، والتصدي لكل الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى والقدس الشريف انتصارا للوصاية الهاشمية على المقدسات ومنها المسجد الأقصى.وأهابت نقابة المهندسين بكافة القوى والفعاليات الشعبية بالتصدي للسياسات الإسرائيلية، وبذل كافة الجهود لدعم صمود شعب فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص.