مستوطنون يقتحمون أطراف حي الطيرة برام الله

اقتحم عدد من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، مساء اليوم الأحد، أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، من جهة بلدة عين قينيا الواقعة شمال غرب المدينة، لأداء طقوس تلمودية.



وأفاد شاهد عيان، بأن الاحتلال نصب حاجزاً عسكرياً على الطريق الرابط بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا، لتوفير الحماية للمستوطنين الذين وصلوا إلى المنطقة بحافلة كبيرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطن