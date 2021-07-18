مستوطنون يواصلون زراعة أشجار في أراضي السويدة بالأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطنيواصل مستوطنون زراعة عشرات الأشجار في منطقة السويدة بالأغوار الشمالية، ضمن مشروع استيطاني جديد.ووفقا للناشط الحقوقي عارف دراغمة يواصل المستوطنون منذ حوالي ٢٠ يوما زراعة الأشجار في منطقة السويدة، في إطار إطلاق مشروع استيطاني جديد في الأغوار تديره إحدى المنظمات الاستيطانية والتي تطلق على نفسها اسم "أرضنا"، وتهدف لزراعة الآلاف من الأشجار بحيث تحمل كل شجرة اسم جندي من الجنود الذين قتلوا خلال معارك الاحتلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأوضح أن هذه المنظمة بدأت بتنفيذ أول نشاط لها إلى الجنوب من خربة السويده بزراعة 300 شجرة.