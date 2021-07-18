الاحتلال يغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، منطقة باب الزاوية و"شارع بئر السبع" المؤدي الى وسط مدينة الخليل، لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثرى على حد زعمهم.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن عددا كبيرا من جنود الاحتلال داهموا منطقة باب الزاوية وسط المدينة، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على اغلاقها، وقاموا بتفريق المواطنين وإخلاء المنطقة لتوفير الحماية لعشرات المستوطنين المتطرفين لزيارة موقع أثري يطلقون عليه قبر "عتنائيل بن قنز" لإقامة طقوس تلمودية.