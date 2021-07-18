الخارجية التركية: ندين انتهاك إسرائيل لقدسية المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، واعتقال الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء على نحو يسيء إلى الكرامة الإنسانية.وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهكت قدسية المسجد الأقصى مجدداً صباح اليوم، وأطلقت فيه قنابل صوتية، بحسب ما جاء على موقع (TRT عربي).وقال البيان: "إن قوات الاحتلال سمحت مجدداً للمجموعات اليهودية العنصرية بانتهاك حرمة المسجد الأقصى"، مشيرا إلى ان اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين خلال شهر رمضان الماضي لا تزال حاضرة في الأذهان، مؤكدا في الوقت ذاته أن استمرار مثل هذه التصرفات الاستفزازية أمر خطير جداً.ودعت الخارجية التركية، الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على وقف هذه الاستفزازات والاعتداءات.ووفق مصادر من دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فإن قرابة 1210 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى حتى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.وتخلّل الاقتحام مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال والاعتداء على المصلّين ويشمل ذلك النساء، وإغلاق المصلى القبلي.وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة دعت مؤخراً لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة في 18 يوليو/تموز الجاري بمناسبة حلول ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".