عاجل

  • مصر: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية ونحذر من المساس بالمسجد الأقصى

شؤون فلسطينية

البطش: سنعطي فرصة للوسطاء لإنهاء الحصار وإدخال مواد الاعمار لغزة

البطش: سنعطي فرصة للوسطاء لإنهاء الحصار وإدخال مواد الاعمار لغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، اليوم الأحد، عن منح الوسطاء الذين رعوا اتفاق وقف إطلاق النار في مايو/ أيار الماضي، فرصة للعمل على رفع الحصار وإعادة الإعمار.

وقال منسق القوى خالد البطش، خلال مؤتمر في مخيم العودة شرق غزة، إن: "الحصار والإغلاق أمران لم يعد يقبل بهما شعبنا؛ لذلك نعطي فرصة للوسطاء حتى ينهوا هذا الحصار ويدخلوا مواد الإعمار ويضمنوا حرية الحركة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأكد البطش على ضرورة إنهاء حصار غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة التي طالت المرضى وغيرهم، مشيرًا إلى المعاناة المستمرة للسكان في القطاع على المعابر وغيرها من إجراءات اتخذها الاحتلال في أعقاب “معركة سيف القدس”.

وقال: "نقول للاحتلال ما لم تأخذه منا بسيف القدس لن تأخذه من شعبنا وحاضنتنا الوطنية بالابتزاز والحصار والإغلاق، وما لم تستطع طائراتك التي أغارت على عائلات الكولك وأبو العوف وأبو حطب، ودمرت المدارس والمستشفيات والمنازل على رؤوس أصحابها من المدنيين الأبرياء.. ما لم تستطع أخذه بكل هذا القصف العنيف على غزة، لن يعطيك إياه المحاصرون في غزة من أبناء الشعب الفلسطيني لأنهم يدركون أن الحصار عليهم هو معركة من نوع آخر، وهي معركة مستمرة من العدو على شعبنا لكي يخضعه ويدفعه باتجاه القبول بإراداته".

ودعا البطش جميع الأطراف التي ساهمت في وقف إطلاق النار والعدوان على غزة والضفة والقدس وعلى رأسهم الراعي المصري والقطري والأمم المتحدة وجميع الأطراف للتحرك العاجل لفتح المعابر وإنهاء المعاناة وإدخال مواد البناء لإعادة الإعمار.

وأضاف: "لن نسمح أبدًا أن يعاقب أصحاب البيوت مرتين، وأن يعاقب أصحاب المصانع والمزارع المهدمة مرتين، مرة بقصفها ومرة بمنع إعادة إعمارها".

وحذر المتحدث باسم القوى خلال المؤتمر، الاحتلال من استمرار الحصار، مشددًا على أن الفصائل لن تقبل باستمراره ولن تسمح بكسر المعادلة أو تثبيت معادلات جديدة.

وجدد البطش دعوته لكل الأطراف من أجل التحرك الجاد لإنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال مواد الإعمار والمستلزمات الطبية وضمان كافة مستلزمات الحياة.

وقال البطش: "الحصار والإغلاق أمران لم يعد يقبل بهما شعبنا .. نعطي فرصة للوسطاء حتى إنهاء هذا الحصار والإغلاق وأن يدخلوا مستلزمات الاعمار ومواد البناء ويضمنوا حرية الحركة لأبناء شعبنا على المعابر، أما في حالة فشل هذه الجهود فلن يكون أمام شعبنا إلا المواجهة والعمل بكل ما أوتي من قوة لاستعادة حقه في الكرامة والحرية".

ودعا أهالي الضفة والداخل لمساندة المقدسيين في الدفاع عن القدس، وشد الرحال للأقصى والتصدي للمستوطنين، والدفاع عن أحياء المدينة المقدسة.

ووجه التحية لأهالي الضفة وللثائرين على جبل أبو صبيح، وجنين، معتبرًا ما يجري ثورة شعبية ممتدة وتواصل تاريخي للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

أخبار ذات صلة

مصر: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية ونحذر من المساس بالمسجد الأقصى

مصر: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية ونحذر من المساس بالمسجد الأقصى

الخارجية التركية: ندين انتهاك إسرائيل لقدسية المسجد الأقصى

الخارجية التركية: ندين انتهاك إسرائيل لقدسية المسجد الأقصى

(فدا): ما يجري في المسجد الأقصى مثال على البلطجة وإرهاب الدولة

(فدا): ما يجري في المسجد الأقصى مثال على البلطجة وإرهاب الدولة

الهباش:لا حق لدولة الاحتلال دينيا ولا تاريخيا ولا قانونيا بأي شبر من القدس والأقصى

الهباش:لا حق لدولة الاحتلال دينيا ولا تاريخيا ولا قانونيا بأي شبر من القدس والأقصى

الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية ويطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكاته بالأقصى

الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية ويطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكاته بالأقصى

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

&#34;أميال من الابتسامات&#34; ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

"أميال من الابتسامات" ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

إسرائيل: نفتالي بينت يوعز بتشديد إجراءات فرض القيود الصحية

إسرائيل: نفتالي بينت يوعز بتشديد إجراءات فرض القيود الصحية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا): ما يجري في المسجد الأقصى مثال على البلطجة وإرهاب الدولة

(فدا): ما يجري في المسجد الأقصى مثال على البلطجة وإرهاب الدولة

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

&#34;أميال من الابتسامات&#34; ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

"أميال من الابتسامات" ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

&#34;الملتقى الوطني الديمقراطي&#34; يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

"الملتقى الوطني الديمقراطي" يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

&#34;هنية&#34; يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

"هنية" يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

الوطني الفلسطيني: تحويل الاحتلال باحات الأقصى إلى ساحة حرب &#34;جريمة مكتملة الأركان&#34;

الوطني الفلسطيني: تحويل الاحتلال باحات الأقصى إلى ساحة حرب "جريمة مكتملة الأركان"

منوعات

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني &#34;الفار لعب في عبي&#34;

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني "الفار لعب في عبي"

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

دلال عبدالعزيز لسمير غانم &#34;خليه يشد حيله&#34;.. بالتفاصيل المؤثرة

دلال عبدالعزيز لسمير غانم "خليه يشد حيله".. بالتفاصيل المؤثرة

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

عربي

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق