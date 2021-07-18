عاجل

  • مصر: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية ونحذر من المساس بالمسجد الأقصى

شؤون فلسطينية

الهباش:لا حق لدولة الاحتلال دينيا ولا تاريخيا ولا قانونيا بأي شبر من القدس والأقصى

الهباش:لا حق لدولة الاحتلال دينيا ولا تاريخيا ولا قانونيا بأي شبر من القدس والأقصى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن شعبنا مصمم على الدفاع عن الحرم القدسي الشريف، وأن الرباط الفلسطيني في القدس والأقصى سيستمر ويتصاعد، لأننا نمارس حقنا المشروع في حماية أرضنا ومقدساتنا وفي الدفاع عن أنفسنا.

وأكد الهباش، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه لا حق لدولة الاحتلال لا دينيا ولا تاريخيا ولا قانونيا في أي شبر من القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وأن محاولات فرض التقسيم المكاني والزماني في الحرم القدسي الشريف لن يكتب لها النجاح، ولن يقبل شعبنا أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي للحرم مهما كلف الثمن.

وطالب المؤسسات الدولية ومجلس الأمن بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لما تقوم به من جرائم حرب مكتملة الأركان بحق مدينة القدس، وعلى وجه الخصوص العدوان المستمر ضد المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه .

وحذر من عواقب الانتهاكات اليومية بحق المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المرابطين والمصلين من النساء والشيوخ وحراس وسدنة الحرم القدسي الشريف، واصفا هذه الجريمة بأنها تشعل نار الحرب الدينية، وأن هذه الانتهاكات الإسرائيلية لن تقود إلا إلى إشعال المنطقة، ولن تنجح في تغيير حقائق الدين والتاريخ التي تؤكد أن القدس والأقصى حق خالص للفلسطينيين، ولن تفلح في إثبات الاختلافات التي تتذرع بها دولة الاحتلال، مضيفا أن اقتحامات الاحتلال للأقصى هي سياسة استعمارية تتذرع بحجج دينية وتاريخية لا أساس لها من الصحة .

ووجه الهباش تحية للمرابطين والمرابطات الذين يذودون عن حرمات الأقصى المبارك وينوبون عن الأمة الإسلامية في هذا الواجب المقدس، داعيا أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء الأمة الإسلامية في كل مكان القادرين على الوصول إلى الحرم القدسي الشريف، إلى الرباط فيه والدفاع عنه في وجه غطرسة عصابات المستوطنين الإرهابية، خاصة في ظل هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة.

أخبار ذات صلة

مصر: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية ونحذر من المساس بالمسجد الأقصى

مصر: نرفض الانتهاكات الإسرائيلية ونحذر من المساس بالمسجد الأقصى

الخارجية التركية: ندين انتهاك إسرائيل لقدسية المسجد الأقصى

الخارجية التركية: ندين انتهاك إسرائيل لقدسية المسجد الأقصى

البطش: سنعطي فرصة للوسطاء لإنهاء الحصار وإدخال مواد الاعمار لغزة

البطش: سنعطي فرصة للوسطاء لإنهاء الحصار وإدخال مواد الاعمار لغزة

(فدا): ما يجري في المسجد الأقصى مثال على البلطجة وإرهاب الدولة

(فدا): ما يجري في المسجد الأقصى مثال على البلطجة وإرهاب الدولة

الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية ويطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكاته بالأقصى

الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية ويطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكاته بالأقصى

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

&#34;أميال من الابتسامات&#34; ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

"أميال من الابتسامات" ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

إسرائيل: نفتالي بينت يوعز بتشديد إجراءات فرض القيود الصحية

إسرائيل: نفتالي بينت يوعز بتشديد إجراءات فرض القيود الصحية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا): ما يجري في المسجد الأقصى مثال على البلطجة وإرهاب الدولة

(فدا): ما يجري في المسجد الأقصى مثال على البلطجة وإرهاب الدولة

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

&#34;أميال من الابتسامات&#34; ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

"أميال من الابتسامات" ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

&#34;الملتقى الوطني الديمقراطي&#34; يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

"الملتقى الوطني الديمقراطي" يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

&#34;هنية&#34; يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

"هنية" يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

الوطني الفلسطيني: تحويل الاحتلال باحات الأقصى إلى ساحة حرب &#34;جريمة مكتملة الأركان&#34;

الوطني الفلسطيني: تحويل الاحتلال باحات الأقصى إلى ساحة حرب "جريمة مكتملة الأركان"

منوعات

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني &#34;الفار لعب في عبي&#34;

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني "الفار لعب في عبي"

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

دلال عبدالعزيز لسمير غانم &#34;خليه يشد حيله&#34;.. بالتفاصيل المؤثرة

دلال عبدالعزيز لسمير غانم "خليه يشد حيله".. بالتفاصيل المؤثرة

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

عربي

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق