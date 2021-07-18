"أميال من الابتسامات" ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قافلة "أميال من الابتسامات" عن إرسالها كميات من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تتضمن أدوية، وأدوات طبية، وأجهزة مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لمساعدات إغاثية للأسر الفقيرة.وقال المنسق العام لقوافل أميال من الابتسامات، الدكتور عصام يوسف، في تصريح له، بأن المساعدات تم إرسالها بالتنسيق مع شركة "أبناء سيناء" وبرنامج "تحيا مصر"، مساء الخميس.ولفت يوسف إلى أن عدداً من سيارات الإسعاف، يبلغ 25 سيارة، تم تجهيزها لأغراض الاستخدامات الطبية والإسعاف، من المقرر أن يجري نقلها إلى قطاع غزة بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع شركة "أبناء سيناء" وبرنامج "تحيا مصر".وتقدمت قافلة أميال من الابتسامات من خلال رئيسها الدكتور عصام يوسف بخالص الشكر والتقدير لمصر، قيادةً وحكومةً وشعباً، لتسهيل مهام القافلة من أجل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وأعربت قافلة أميال من الابتسامات عن أملها بالحصول على موافقة السلطات المصرية على قوائم الأسماء الخاصة بالراغبين للدخول إلى قطاع غزة بهدف التعبير عن حالة التضامن الدولي مع فلسطين، إلى جانب كسب التضامن الدولي مع مصر في ظل ما تواجهه من قضايا ومستجدات.وعملت قوافل أميال من الابتسامات عقب الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة على التنسيق مع الجهات المصرية من أجل إدخال فرق الأطباء لدعم الطواقم الطبية العاملة في مستشفيات القطاع، وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.وأكد د.عصام يوسف على أهمية استمرارية العمل الإغاثي لدعم الأهالي في قطاع غزة، خاصة في ظل ما تعانيه وزارة الصحة الفلسطينية من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وحالة الإنهاك التي يعانيها القطاع الطبي وطواقمه من أطباء وممرضين ومسعفين، نتيجة الحصار والحروب المتكررة، إلى جانب تداعيات جائحة (كورونا).