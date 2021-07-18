إسرائيل: نفتالي بينت يوعز بتشديد إجراءات فرض القيود الصحية





وشارك في الجلسة وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، ومفتش الشرطة العام كوبي شبتاي، والمستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ومسؤولون آخرون.



وفي ظل هذه المعطيات، قامت وزارة الأمن الداخلي بعرض برنامج وطني شامل من أجل مكافحة انتشار الوباء، يشمل استخدام وسائل تكنولوجية رقمية، إضافة الى ضمان تطبيق الأنظمة الصحية في الميدان من خلال نشر قوات شرطية ومفتشين في أماكن مختلفة.



هذا وقرر بينت تقديم لوائح اتهام جنائية بحق من يخرق الأنظمة وإلزامه بالمثول أمام القضاء في حال خرق الحجر الصحي. كما وقرر أيضا بفرض قيود مشددة في الأعراس والمناسبات.



وبلغ عدد حالات (كورونا) النشطة 6625 بينهم 62 حالة وصفت بالخطيرة، يستعين من بينهم 14 بأجهزة تنفس صناعي.





ووصل عدد الوفيات الإجمالي منذ تفشي الجائحة 6447، ويتلقى العلاج في المستشفيات 119 شخصا.



رام الله - دنيا الوطنأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إلى الجهات المعنية بتشديد إجراءات فرض القيود الصحية، وجاء ذلك في جلسة خاصة لمناقشة تشديد القيود إثر تصاعد المنحنى الوبائي.