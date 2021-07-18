اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز









رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وفدا من مركز خليل أبو ريا للتأهيل، وعدد من ممثلي مؤسسات وفعاليات محافظة رام الله.واطلع اشتية من الوفد على سير عمل المركز وخططه التطويرية الرامية الى رفع كفاءة الخدمات والقدرة الاستيعابية للمركز، إضافة الى أهم احتياجاته.وأشاد رئيس الوزراء بالمركز والقائمين عليه لما يمثله من مؤسسة تأهيلية علاجية، ونموذج يحتذى به حقق العديد من النجاحات وما زال، مؤكدا مواصلة الجهود لدعم المركز للارتقاء بالخدمات التي يقدمها، ودراسة كافة احتياجاته.