"الخارجية" تصدر توضيحاً للمواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى الأردن

4. التسجيل على المنصة ملزم لجميع المواطنين الراغبين بالدخول إلى الأراضي الأردنية سواء بجواز سفر فلسطيني او أردني مؤقت او أردني دائم.



٥- المواطنون الذين يحملون شهادة تطعيم أردنية لا يحتاجون للتسجيل على المنصة، وبإمكانهم السفر شريطة إجراء فحص (كورونا).





6. المواطنون حاملو الجواز الأردني والهوية المقدسية بإمكانهم السفر دون التسجيل على المنصة شريطة إجراء فحص (كورونا).



7. لأغراض السفر بإمكان المواطنين حملة الهوية الفلسطينية والذين لديهم شهادة تطعيم إسرائيلية او اثبات انهم تلقوا التطعيم، مراجعة وزارة الصحة الفلسطينية للحصول على شهادة تطعيم فلسطينية.



8. المواطنون الذين يحملون شهادة التطعيم من أي دولة في الخارج غير الفلسطينية و الأردنية عليهم ان يسجلوا على المنصة، واستكمال إجراءات دفع الرسوم المطلوبة.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه في ضوء الاستفسارات العديدة التي تصلنا يوميا من قبل المواطنين الراغبين بالسفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتسهيلا للمواطنين الكرام وتقديم أفضل الخدمات لهم، يوضح فريق العمل المختص بوزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ويسلط الضوء على عدد من الأمور الهامة التي يتم الاستفسار عنها :1. المنصة الأردنية الخاصة بالسفر ودخول أرض المملكة هي منصة واحدة والمعتادة، سواء لحاملي شهادة التطعيم أو الذين لم يتلقوا المطعوم.2. للتسجيل تفتح المنصة امام حملة شهادة التطعيم يوميا لغرض السفر بدءا من اليوم التالي. وتفتح المنصة للتسجيل امام المواطنين الذين لا يحملون شهادة التطعيم مرة واحدة في الاسبوع ذلك يوم الثلاثاء.3. التسجيل على المنصة يتم بنفس الطريقة السابقة المألوفة، أضيف اليها خيار لحملة شهادة التطعيم من عدمه، وكل خيار يأخذ المسجل إلى عملية مختلفة. في حال كان المواطن لا يحمل شهادة تطعيم ترسل له المنصة رسالة التأكيد وتنقله إلى مرحلة إدخال بيانات تتعلق بجواز السفر وكرت الجسور ، ومن ثم يصل المواطن بريد إلكتروني من المنصة لاستكمال عملية التسجيل واختيار التاريخ ودفع الرسوم بطريقة إلكترونية. اما اذا كان المواطن من حملة شهادة التطعيم فتنقله المنصة إلى خيار تحميل الشهادة عليها، ومن ثم يصله بريد إلكتروني يحوي على رمز الدخول بدون أن يحمل تاريخ محدد، وهذا يعني أن بإمكان المواطن الذي يحصل على هذا الرمز السفر في التاريخ الذي يناسبه، ويمكنه استخدامه أكثر من مرة لدخول الأراضي الاردنية، شريطة أن يجري فحص (كورونا) بنتيجة سلبية بما لا يتجاوز ٧٢ ساعة قبل السفر.