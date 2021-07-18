شؤون فلسطينية

"الخارجية" تصدر توضيحاً للمواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى الأردن

"الخارجية" تصدر توضيحاً للمواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى الأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه في ضوء الاستفسارات العديدة التي تصلنا يوميا من قبل المواطنين الراغبين بالسفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتسهيلا للمواطنين الكرام وتقديم أفضل الخدمات لهم، يوضح فريق العمل المختص بوزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ويسلط الضوء على عدد من الأمور الهامة التي يتم الاستفسار عنها :

1. المنصة الأردنية الخاصة بالسفر ودخول أرض المملكة هي منصة واحدة والمعتادة، سواء لحاملي شهادة التطعيم أو الذين لم يتلقوا المطعوم.

2. للتسجيل تفتح المنصة امام حملة شهادة التطعيم يوميا لغرض السفر بدءا من اليوم التالي. وتفتح المنصة للتسجيل امام المواطنين الذين لا يحملون شهادة التطعيم مرة واحدة في  الاسبوع ذلك يوم الثلاثاء.

3. التسجيل على المنصة يتم بنفس الطريقة السابقة المألوفة، أضيف اليها خيار لحملة شهادة التطعيم من عدمه، وكل خيار يأخذ المسجل إلى عملية مختلفة. في حال كان المواطن لا يحمل شهادة تطعيم ترسل له المنصة رسالة التأكيد وتنقله إلى مرحلة إدخال بيانات تتعلق بجواز السفر وكرت الجسور ، ومن ثم يصل المواطن بريد إلكتروني من المنصة لاستكمال عملية التسجيل واختيار التاريخ ودفع الرسوم بطريقة إلكترونية. اما اذا كان المواطن من حملة شهادة التطعيم فتنقله المنصة إلى خيار تحميل الشهادة عليها، ومن ثم يصله بريد إلكتروني يحوي على رمز الدخول بدون أن يحمل تاريخ محدد، وهذا يعني أن بإمكان المواطن الذي يحصل على هذا الرمز السفر في التاريخ الذي يناسبه، ويمكنه استخدامه أكثر من مرة لدخول الأراضي الاردنية، شريطة أن يجري فحص (كورونا) بنتيجة سلبية بما لا يتجاوز ٧٢ ساعة قبل السفر.

4. التسجيل على المنصة ملزم لجميع المواطنين الراغبين بالدخول إلى الأراضي الأردنية سواء بجواز سفر فلسطيني او أردني مؤقت او أردني دائم. 

٥- المواطنون الذين يحملون شهادة تطعيم أردنية لا يحتاجون للتسجيل على المنصة، وبإمكانهم السفر شريطة إجراء فحص (كورونا). 

6.  المواطنون حاملو الجواز الأردني والهوية المقدسية بإمكانهم السفر دون التسجيل على المنصة شريطة إجراء فحص (كورونا). 

7. لأغراض السفر بإمكان المواطنين حملة الهوية الفلسطينية والذين لديهم شهادة تطعيم إسرائيلية او اثبات انهم تلقوا التطعيم، مراجعة وزارة الصحة الفلسطينية للحصول على شهادة تطعيم فلسطينية.

8. المواطنون الذين يحملون شهادة التطعيم من أي دولة في الخارج غير الفلسطينية و الأردنية  عليهم ان يسجلوا على المنصة، واستكمال إجراءات دفع الرسوم المطلوبة.

أخبار ذات صلة

الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية ويطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكاته بالأقصى

الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية ويطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكاته بالأقصى

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

&#34;أميال من الابتسامات&#34; ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

"أميال من الابتسامات" ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

إسرائيل: نفتالي بينت يوعز بتشديد إجراءات فرض القيود الصحية

إسرائيل: نفتالي بينت يوعز بتشديد إجراءات فرض القيود الصحية

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

&#34;الملتقى الوطني الديمقراطي&#34; يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

"الملتقى الوطني الديمقراطي" يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

&#34;هنية&#34; يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

"هنية" يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

&#34;أميال من الابتسامات&#34; ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

"أميال من الابتسامات" ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

&#34;الملتقى الوطني الديمقراطي&#34; يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

"الملتقى الوطني الديمقراطي" يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

&#34;هنية&#34; يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

"هنية" يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

الوطني الفلسطيني: تحويل الاحتلال باحات الأقصى إلى ساحة حرب &#34;جريمة مكتملة الأركان&#34;

الوطني الفلسطيني: تحويل الاحتلال باحات الأقصى إلى ساحة حرب "جريمة مكتملة الأركان"

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس 5 سنوات لمدان بتهمة الاتصال بالعدو

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس 5 سنوات لمدان بتهمة الاتصال بالعدو

منوعات

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني &#34;الفار لعب في عبي&#34;

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني "الفار لعب في عبي"

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

دلال عبدالعزيز لسمير غانم &#34;خليه يشد حيله&#34;.. بالتفاصيل المؤثرة

دلال عبدالعزيز لسمير غانم "خليه يشد حيله".. بالتفاصيل المؤثرة

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

عربي

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق