شؤون فلسطينية

"هنية" يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

"هنية" يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تكريم الفوج الثاني من الرياضيين الحافظين لكتاب الله الكريم فوج "سيف القدس".

وقال هنية أن الحفل سيقام في استاد فلسطين يوم الجمعة القادم رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق (23) من الشهر الجاري، وسيتضمن تكريم (100) حافظ وحافظة للقرٱن الكريم من الرياضيين وأبناء الرياضيين، بعد مخاطبة كافة الأندية والاتحادات الرياضية لتزويد المجلس الأعلى بالحافظين.

وأضاف هنية أن تكريم المجلس الأعلى لحفظة القرآن الكريم من الرياضيين، هو رسالة شكر واعتزاز لهم، وتأكيد على الرسالة السامية للرياضة، والقائمة على التمسك بالقرٱن وتعاليمه وبناء الأجيال على الأخلاق والسلوك القويم.

يذكر أن المجلس الأعلى كان من المقرر أن ينظم حفل تكريم حفظة كتاب الله في شهر رمضان المبارك إلا أن الموعد تأجل جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظات غزة.

أخبار ذات صلة

الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية ويطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكاته بالأقصى

الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية ويطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكاته بالأقصى

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

&#34;أميال من الابتسامات&#34; ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

"أميال من الابتسامات" ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

إسرائيل: نفتالي بينت يوعز بتشديد إجراءات فرض القيود الصحية

إسرائيل: نفتالي بينت يوعز بتشديد إجراءات فرض القيود الصحية

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

&#34;الخارجية&#34; تصدر توضيحاً للمواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى الأردن

"الخارجية" تصدر توضيحاً للمواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى الأردن

&#34;الملتقى الوطني الديمقراطي&#34; يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

"الملتقى الوطني الديمقراطي" يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

محكمة جرائم الفساد تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

&#34;أميال من الابتسامات&#34; ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

"أميال من الابتسامات" ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

اشتية يلتقي وفداً من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

&#34;الملتقى الوطني الديمقراطي&#34; يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

"الملتقى الوطني الديمقراطي" يستنكر اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المقدسيين

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

نادي الأسير: 11 أسيرًا في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام

&#34;هنية&#34; يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

"هنية" يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

الوطني الفلسطيني: تحويل الاحتلال باحات الأقصى إلى ساحة حرب &#34;جريمة مكتملة الأركان&#34;

الوطني الفلسطيني: تحويل الاحتلال باحات الأقصى إلى ساحة حرب "جريمة مكتملة الأركان"

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس 5 سنوات لمدان بتهمة الاتصال بالعدو

محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس 5 سنوات لمدان بتهمة الاتصال بالعدو

منوعات

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني &#34;الفار لعب في عبي&#34;

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني "الفار لعب في عبي"

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

دلال عبدالعزيز لسمير غانم &#34;خليه يشد حيله&#34;.. بالتفاصيل المؤثرة

دلال عبدالعزيز لسمير غانم "خليه يشد حيله".. بالتفاصيل المؤثرة

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

عربي

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق