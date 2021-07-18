"هنية" يعلن عن تكريم 100 من الرياضيين حفظة القرٱن الكريم

رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تكريم الفوج الثاني من الرياضيين الحافظين لكتاب الله الكريم فوج "سيف القدس".وقال هنية أن الحفل سيقام في استاد فلسطين يوم الجمعة القادم رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق (23) من الشهر الجاري، وسيتضمن تكريم (100) حافظ وحافظة للقرٱن الكريم من الرياضيين وأبناء الرياضيين، بعد مخاطبة كافة الأندية والاتحادات الرياضية لتزويد المجلس الأعلى بالحافظين.وأضاف هنية أن تكريم المجلس الأعلى لحفظة القرآن الكريم من الرياضيين، هو رسالة شكر واعتزاز لهم، وتأكيد على الرسالة السامية للرياضة، والقائمة على التمسك بالقرٱن وتعاليمه وبناء الأجيال على الأخلاق والسلوك القويم.يذكر أن المجلس الأعلى كان من المقرر أن ينظم حفل تكريم حفظة كتاب الله في شهر رمضان المبارك إلا أن الموعد تأجل جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على محافظات غزة.