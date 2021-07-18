تيسير خالد: الغابة إذا اشتعلت يجب أن تشتعل في وجه الغاصب المحتل‎‎





وكتب يقول: "للسياسة شجون وفنون ومن فنونها إثارة الذعر بهدف انتزاع التنازلات السياسية ، وهذا ما كان في الزيارة التي قام بها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو الى المنطقة يوم الأحد الماضي ، واجتماعاته مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله وآخرين إسرائيليين في تل ابيب ̤ نقل خلالها قلق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وضع السلطة الفلسطينية".



وتابع: بأنه نسب للسيد عمرو قوله، في ما يشبه إثارة الذعر لانتزاع تنازلات سياسية ، أنه لم ير السلطة الفلسطينية في وضع اسوأ وأن هذا الوضع يشبه غابة جافة في انتظار الاشتعال .



وختم تيسير خالد مدونته بالقول : لم يخطئ السيد هادي عمرو التقدير ، فوضع السلطة الفلسطينية هو الأسوأ بالتأكيد، غير أن اشتعال النار في الغابة بأيدينا نحن الفلسطينيين وكلما أسرعنا في ترتيب اوضاع بيتنا الفلسطيني من الداخل وتوجيه السنة اللهب نحو الغاصب المحتل كلما كان ذلك أفضل.



رام الله - دنيا الوطنعقب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على الأقوال المنسوبة للسيد هادي عمرو ، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة.