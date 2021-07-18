الرجوب: قرار برشلونة نقل مباراته مع نادي بيتار الإسرائيلي يعد انتصارًا للقيم الرياضية

رام الله - دنيا الوطنثمّن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب قرار نادي برشلونة، بنقل مباراته مع نادي "بيتار" الإسرائيلي، التي كانت مقررة في الرابع من آب/ أغسطس المقبل في القدس المحتلة، على ما يسمى استاد "تيدي"، المقام على أراضي قرية المالحة المهجرة، إلى مكان آخر، واعتبر ما حدث بالانجاز والانتصار للقيم والأخلاق الرياضية.وقال الرجوب، إنه فور علمنا بمكان هذه المبارة وجهنا رسالة لرئيس نادي برشلونة وأوضحنا فيها أن هذه أراضي محتلة، كما تمت مخاطبة كلٍ من الاتحاد الآسيوي والأوروبي والاسباني، عدا عن التواصل مع جهات كانت قادرة على إيصال الصوت والفكرة للنادي.وأكد الرجوب أن كل هذه الجهود أثمرت وترجمت برسالة خطية من رئيس نادي برشلونة مفادها أن مباراة بهذا المكان ليست مدرجة على جدول أعمال النادي ومن ثم تم تغيير مكان إجرائها.