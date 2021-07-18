بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس لمدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتصال بـ "العدو"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (ر،ر)عن تهمة الاتصال بالعدو وخرق تدابير الحماية للدولة سنداً لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة خمس سنوات .جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة سماح فرح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.