عكرمة صبري لـ "دنيا الوطن": اقتحام الأقصى هدفه فرض سياسة القمع والقوة





وأضاف صبري: أن الوضع متوتر على أبواب الأقصى الاقتحامات بدأت من السابعة صباحاً واستمرت الظهيرة قام المتطرفون بصلوات تلمودية بهدف تكريس واقع بالقوة.



وبيّن صبري أن مجموعة من المصلين في المسجد القبلي تم محاصرتهن قبل قوات الشرطة، وكما تم منع الشبان المقدسيين من دخول للمجسد الأقصى، وسمح فقط لموظفي الأوقاف وحراس المسجد بالتحرك.





ونوه صبري أن الاعتداءات طالت نساء على باب حطة، وكذلك حارسة من حارسات المسجد، مشددا على أن هذا الاقتحام هدفه فرض سياسة القمع والقوة والسماح للمتطرفين بدخول المسجد.



وذكر صبري أن الدولة العربية تقف بصمت أمام هذا الاقتحامات المعلن عن معيدها منذ أيام دون تحرك.



خاص دنيا الوطن-بهاء بركاتاقتحم حوالي مئات المستوطنين مستوطن باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم حتى ظهر اليوم ، وأدوا صلوات تلمودية وطقس "السجود الملحمي" بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك.وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إن مجموعات من المستوطنين في كل مجموعة 20 أو 30 متطرف اقتحموا باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال بعد إفراغها المسجد وساحاته من المصلين والمرابطين بإلقاء قنابل الغاز ومسيل الدموع وإطلاق الرصاص".