شؤون فلسطينية

مفتي القدس: محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ستفشل بفعل صمود شعبنا

مفتي القدس: محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ستفشل بفعل صمود شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
 أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن محاولات وجماعات التطرف الإستيطانية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ستفشل بفعل صمود شعبنا وتصدي المرابطين وحراس المسجد.

وشدد الشيخ حسين في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاحد، على أن المسجد الأقصى بكل مساحته هو ملك للمسلمين وحدهم ولا حق لأحد غيرهم فيه، مشيرا إلى أن استخدام القوة مهما بلغت لن تغير هذا الواقع.

ولفت حسين إلى أن هذا الاعتداء على المسجد الأقصى ليس الاعتداء الأول ولن يكون الأخير في ظل محاولات فرض واقع جديد، مستذكرا ما حدث خلال احتفال هذه الجماعات بما يسمى خراب الهيكل المزعوم عام 1990 من اعتداءات أدت لارتقاء 21 شهيدا في باحات المسجد.

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