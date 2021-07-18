الحسيني يحذر من تزايد جرائم الاحتلال ومستوطنيه مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني من تزايد جرائم الاحتلال ومستوطنيه مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الاقصى، مشيرا إلى ان الاحتلال يهدف لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي في ظل صمت دولي ازاء ما يحصل من انتهاكات.وطالب الحسيني في حديث إذاعي، اليوم الاحد، المواطنين بشد الرحال الى المسجد الاقصى والرباط فيه لحمايته، موضحا انه تم التواصل مع الاردن للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بالاضافة الى حراك وزارة الخارجية على المستوى الدولي ووجود اتصالات مع الجامعة العربية والهيئات الدولية لوقف انتهاكات الاحتلال.