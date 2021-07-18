نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير إياد عمر من مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير إياد نظير عمر من مخيم جنين، الذي يواجه مؤخرًا تفاقما في وضعه الصحيّ، حيث يقبع في سجن "مجدو".وأوضح نادي الأسير أنّ الفحوص الطبية الأولية تشير إصابته بورم في الرأس، دون وجود تفاصيل إضافية حتّى الآن، حيث ننتظر حصول الجهات المختصة على الملف الطبيّ.الأسير إياد عمر يبلغ من العمر (39) عامًا، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن لمدة 24 عامًا، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما وحُرمت والدته من زيارته قبل وفاتها لمدة عشر سنوات.وطالب نادي الأسير كافة الجهات المختصة بضرورة التحرك العاجل، للوقوف على التفاصيل الدقيقة للوضع الصحيّ للأسير عمر.وأكّد نادي الأسير، أنّ الحالات المرضية بين صفوف الأسرى في تصاعد، لا سيما بين الأسرى الذين قضوا فترات طويلة في الأسر، حيث يبلغ عدد الأسرى المرضى نحو (550) أسيرًا.