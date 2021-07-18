أبو هولي: إدارة بايدن صححت الخطوات السابقة لادارة ترامب التي حاولت إلغاء وكالة (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنرحب رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير احمد ابو هولي بمساهمة الولايات المتحدة الامريكية بمبلغ إضافي لوكالة الاونروا بحوالي 135 مليون دولار ليضاف الى دعم سابق على مرحلتين بقيمة 150 مليون و33 مليون دولار.وأكد أبو هولي أن ادارة بايدن صححت الخطوات السابقة لادارة ترامب التي دعت لالغاء وكالة (أونروا) تطبيقا لصفقة القرن.واضاف ابو هولي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاحد، ان الدعم الامريكي هام للغاية لانه ينقذ موازنة (أونروا) ويمكنها من تقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين في كافة المناطق وتشجيع للدول التي اوقفت دعمها للوكالة.وطالب الدول العربية الالتزام بما جاء في اجتماع وزراء الخارجية العرب بدعم (أونروا) بقيمة 7.8 % من موازنة الوكالة لان الازمة المالية مستمرة.