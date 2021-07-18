شؤون فلسطينية

بلدية غزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية غزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
أنهت بلدية غزة استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وستبدأ اعتباراً من يوم غد الإثنين بتطبيق خطة وضعتها لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتشمل؛ جمع وترحيل النفايات قبل وخلال أيام العيد، وضخ كميات إضافية من المياه لتلبية احتياجات المواطنين، وتجهيز المسلخ لاستقبال الأضاحي، وفتح الحدائق لاستقبال الزوار، وتنظيم الشوارع والأسواق ومنع إغلاق الطرقات لتسهيل حركة المواطنين في المدينة.

وذكرت البلدية أن خطة النظافة سيبدأ العمل بها الإثنين (يوم الوقفة) وتتضمن توزيع العمل على ورديتين صباحية وليلية للقيام بأعمال النظافة في كافة أحياء المدينة وشوارعها لاسيما في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والأسواق التي تزداد فيها كميات النفايات خلال الأيام التي تسبق العيد.

وأوضحت أن يوم الإثنين ستعمل ورديتين صباحية وليلية لجمع النفايات، حيث ستعمل الوردية الصباحية من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً ويعمل بها نحو 400 عاملاً وإدارياً، بالإضافة إلى 40 آلية، فيما ستبدأ الوردية الليلية عملها من العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحا من اليوم التالي وسيتركز عملها على جمع النفايات من الأسواق والميادين والشوارع الرئيسة وتفريغ حاويات النفايات.

وبينت أن وردية واحدة صباحية ستعمل خلال اليوم الأول والثاني للعيد، وثم ستعود ورديتين باقي أيام العيد.

المياه والصرف الصحي

وفيما يتعلق بخدمة المياه والصرف الصحي؛ أوضحت البلدية أنها قامت بتزويد المولدات الكهربائية في الآبار بكميات من السولار لزيادة ساعات عمل آبار المياه في أوقات انقطاع الكهرباء وضخ كميات إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين خلال فترة العيد.

وذكرت أن طواقم البلدية ستعمل على معالجة أي طفح للصرف الصحي، حيث ستعمل ثلاث فرق من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 ليلاً لمعالجة أي مشاكل قد تطرأ في شبكات الصرف الصحي والمحطات، داعيةً المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترة العيد والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم رمي مخلفات الذبح في داخلها حتى لا تتسبب في انسدادها.

وبخصوص عمل المسلخ البلدي خلال فترة العيد بينت البلدية أنه تم تجهيز المسلخ البلدي التابع للبلدية لذبح الأضاحي ابتداء من اليوم الأول للعيد، وكذلك سيتم فتح جميع الحدائق أمام المواطنين لاسيما متنزه البلدية الرئيس في شارع عمر المختار وحديقة الحيوان في حي الزيتون جنوب المدينة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 والنصف مساءً طيلة أيام العيد.

وفيما يتعلق بتنظيم الأسواق ومنع إغلاق الشوارع الرئيسة في المدينة من قبل أصحاب البسطات؛ قالت البلدية إن طواقمها بالتعاون مع شرطة البلديات تواصل جهودها لتنظيم الطرق ومنع التعدي على الأرصفة والشوارع وتسهيل حركة مرور المواطنين وستعمل خلال الأيام التي تسبق العيد حتى ساعات الفجر الأولى للحفاظ على النظام في المدينة.

ودعت البلدية المواطنين في المدينة لضرورة الحفاظ على النظافة والتخلص من مخلفات الذبائح بطريقة صحية، كما دعت أصحاب المحلات التجارية والبسطات العشوائية إلى ضرورة المحافظة على النظام وعدم إغلاق الأرصفة والشوارع العامة والتعاون مع موظفيها العاملين في الميدان حفاظا على النظام ولمنع وقوع أي حوادث قد تنتج بفعل إغلاق الأرصفة والطرقات.

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