شؤون فلسطينية

فلسطين: لا وفيات و58 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: لا وفيات و58 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و23 حالة تعافٍ، فيما لم تسجيل أية وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 7، سلفيت 2، بيت لحم 2، جنين 1، نابلس 1، رام الله البيرة 1، الخليل 1، قطاع غزة 34".

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 2، رام الله والبيرة 8، الخليل 2، قطاع غزة 11.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  18 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 568,289، بينهم 401,052 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

أخبار ذات صلة

بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس لمدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتصال بـ &#34;العدو&#34;

بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس لمدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتصال بـ "العدو"

عكرمة صبري لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: اقتحام الأقصى هدفه فرض سياسة القمع والقوة

عكرمة صبري لـ "دنيا الوطن": اقتحام الأقصى هدفه فرض سياسة القمع والقوة

مفتي القدس: محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ستفشل بفعل صمود شعبنا

مفتي القدس: محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ستفشل بفعل صمود شعبنا

الحسيني يحذر من تزايد جرائم الاحتلال ومستوطنيه مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى

الحسيني يحذر من تزايد جرائم الاحتلال ومستوطنيه مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير إياد عمر من مخيم جنين

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير إياد عمر من مخيم جنين

أبو هولي: إدارة بايدن صححت الخطوات السابقة لادارة ترامب التي حاولت إلغاء وكالة (أونروا)

أبو هولي: إدارة بايدن صححت الخطوات السابقة لادارة ترامب التي حاولت إلغاء وكالة (أونروا)

بلدية غزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية غزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ثابت يوضح طبيعة عمل خطوط الكهرباء بغزة خلال عيد الأضحى المبارك

ثابت يوضح طبيعة عمل خطوط الكهرباء بغزة خلال عيد الأضحى المبارك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مفتي القدس: محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ستفشل بفعل صمود شعبنا

مفتي القدس: محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ستفشل بفعل صمود شعبنا

الحسيني يحذر من تزايد جرائم الاحتلال ومستوطنيه مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى

الحسيني يحذر من تزايد جرائم الاحتلال ومستوطنيه مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير إياد عمر من مخيم جنين

نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير إياد عمر من مخيم جنين

بلدية غزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية غزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

&#34;الأوقاف&#34; تستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس

"الأوقاف" تستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس

غزة: لا وفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 34 إصابة جديدة

غزة: لا وفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 34 إصابة جديدة

الجهاد الإسلامي: ما يجري في الأقصى إرهاب وعدوان يمس كل المسلمين

الجهاد الإسلامي: ما يجري في الأقصى إرهاب وعدوان يمس كل المسلمين

بالأسماء: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظات الضفة

بالأسماء: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظات الضفة

منوعات

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

بعد سخريته.. شاهد كيف رد محمد رمضان على أحمد الفيشاوي

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: إلهام الفضالة تكشف أسرار زواجها الجريئة من شهاب جوهر

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: هجوم راندا البحيري على حلا شيحة يشعل الوسط الفني

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: حمو بيكا في مشاجرة عنيفة بسبب حادث تصادم

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني &#34;الفار لعب في عبي&#34;

شاهد: عمرو أديب لحلا شيحة وتامر حسني "الفار لعب في عبي"

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

شاهد: أحمد العوضي يطلب الدعاء لياسمين عبدالعزيز.. وهذا وضعها الصحي

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

ما حقيقة اختراق حساب رانيا يوسف في الـ(واتساب)؟

دلال عبدالعزيز لسمير غانم &#34;خليه يشد حيله&#34;.. بالتفاصيل المؤثرة

دلال عبدالعزيز لسمير غانم "خليه يشد حيله".. بالتفاصيل المؤثرة

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

شاهد: حلا شيحة تهاجم نقابة الممثلين وتامر حسني برد ناري صادم

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

للمرة الثانية.. الموت يفجع جومانا مراد بعد موت ابنتها

عربي

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

الصحة المصرية تكشف الوضع الوبائي في البلاد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

العراق: اندلاع حريق قرب حاوية صواريخ في مطار المثنى وسط بغداد

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

الصحة العراقية تحذر من مرض قاتل ينتقل من الحيوان للإنسان

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق

(سانا): اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق