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شؤون فلسطينية

ثابت يوضح طبيعة عمل خطوط الكهرباء بغزة خلال عيد الأضحى المبارك

ثابت يوضح طبيعة عمل خطوط الكهرباء بغزة خلال عيد الأضحى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام، في شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت: إن "تشغيل المولد الرابع هي مبادرة مهمة جدًا خاصة أنها جاءت قبيل عيد الأضحى المبارك وارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من الطلب على الطاقة".

وذكر في تصريح إذاعي اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن نستلم من المولد الرابع 20 ميجا وات، والجدول الذي كان معمول به قبيل تشغيل المولد الرابع هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع مع نسبة عجز تصل إلى ساعتين. 

وأضاف: "نحن نطمح إلى إلغاء هذا العجز مع إمكانية الحصول على ساعات إضافية في ساعات الليل أو انخفاض الأحمال".

وأشار إلى أن المولد الرابع كان بحاجة إلى صيانة منذ عامين والاحتلال كان يمنع إدخال مواد الصيانة المخصصة لتصليحه والظروف الأمنية لم تسمح للفريق الأجنبي من الوصول للقطاع لتصليح المولد، وقبيل شهرين تم إجراء إصلاح جزئي للمولد من خلال ادخال بعض المواد من الجانب المصري وتم إرشاد فريق متخصص من غزة عن بعد من قبل الفريق الأجنبي.

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