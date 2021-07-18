حسين الشيخ: ‏اقتحام الأقصى قرار سياسي إسرائيلي لتثبيت أمر واقع احتلالي

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إن "‏اقتحام المسجد الاقصى هو قرار سياسي اسرائيلي لتثبيت امر واقع احتلالي، وتحدي للارادة الدولية".وأضاف الشيخ، اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع (تويتر): إن "ذلك يعطي مؤشرات خطيرة عن توجهات الحكومة الجديدة في إسرائيل".يشار إلى أن مئات المستوطنين المتطرفين، اقتحموا صباح اليوم باحات الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال التي حولت القدس المحتلة لثكنة عسكرية ومنعت الفلسطينيين التواجد بساحات الحرم، بعد أن اقتحمته الوحدات الخاصة عقب صلاة الفجر لتأمين اقتحامات المستوطنين بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".وتقدم الحاخام يهودا غليك، اقتحامات مئات المستوطنين للأقصى، الذين نفذوا بحراسة شرطة الاحتلال جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.